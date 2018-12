Liverpool-kastetræner til erhvervslivet: Hold flere fester

Middelfart: Han er kendt som manden, der ikke alene kan kaste et rigtigt langt indkast - men som også kan lære kunsten fra sig. Thomas Grønnemark har skabt sig en karriere blandt andet på at kunne kalde sig indkast-træner for Liverpool FC.

Tirsdag var han i Middelfart som en del af oplægsholderne ved Store Netværksdag - ikke for at give et indkast, men derimod et indspark til erhvervslederne.

Thomas Grønnemark har nemlig for nylig udgivet en bog om "den kloge dovenskab", hvor han gør op med performancekulturen på arbejdsmarkedet og opfordrer folk til at tage den mere med ro - og at holde nogle flere fester.

- Det er jo ikke fordi, jeg mener, man bare skal slappe af hele tiden. Men i stedet for at presse sig selv til det yderste, så skal man bede om hjælp fra andre. Og man skal holde nogle flere fester for at fejre det, der går godt, siger han.