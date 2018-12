Lillebæltshallerne omdannes til eSport-mekka

Middelfart: MIDLAN LAN party arrangeres for anden gang af Lillebælt Sport og Kultur sammen med GTR24H i dagene 8. - 10. februar 2019.

Dermed kan eSport interesserede igen i år mødes til en perfekt weekend med computerspil, konkurrencer og samvær med venner og ligesindede.

Siden MIDLAN blev holdt første gang, er interessen for eSport ikke blevet mindre. Sporten er i eksplosiv vækst, og er ikke kun en sport for de unge. Den henvender sig til alle aldersgrupper, mænd og kvinder, der har en kærlighed for at konkurrere i spil som PUBG, CS:GO, Rocket League og Flatout 2 mm

Deltagerne får under MIDLAN II mulighed for at benytte faciliteter under Lillebælt Sport og Kultur, blandt andet Strib Svømmehal, og King Pin Bowl & Diner.

Det er alt sammen inkluderet i billetten. Under netpartyet vil der også være mulighed for noget til ganen.

Indtil 6. januar kan der købes billet til en speciel Early Bird pris.