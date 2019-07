Lillebæltsbro har været på operationsbordet: Folk nede i dens indre under vandet

Lillebælt: Efter fem år er Den Gamle Lillebæltsbro nu yderligere fremtidssikret.

Banedanmark oplyser, at renovering i fire bropillers indre - under havoverfladen - er tilendebragt:

- Den indvendige beton er renoveret eller udskiftet. Det har været et vanskeligt projekt, da adgangsforholdene til det indre af strømpillerne ikke er de letteste.

- Strømpillerne befinder sig midt ude i Lillebælt, der er et stærkt strømfyldt og med stor havdybde, så adgangsvejen for materialer og mandskab til strømpillerne er enten sket med skib eller via det smalle fortov på broen.