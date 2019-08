Legeområde på vej: Her kan du snart hoppe og vippe på gågaden

- Det er dejligt, at der kommer et sted på vores pladser, hvor man kan slå sig ned og være et menneske, sagde hun.

Det er arkitektfirmaet Land+, som har udformet projektet, og direktør i Brobygning Middelfart, Lene Lawaetz, glædede sig på mødet over, at der bliver et sted på gågaden, hvor man opholder sig.

- Vi har snakket frem og tilbage om, hvordan det skal indrettes, så børnene har noget at lege på. Nu har vi taget beslutningen om, at det skal se sådan ud med en sekskantet træplint til at sidde på, og der er trampoliner og vippeøer. Vi har fundet belægning, som binder det sammen, og det bliver ganske flot. Vi håber, at der er mange, der vil bruge det, sagde kommunens vej- og trafikchef Uffe Høybye.

Forbud mod opgravning

Projektet på gågaden skal efter planen være færdigt til november, men arbejdet er omkring fire uger bagud, da der løbende er fundet ukendte ledninger, man skulle tage stilling til, og man skulle planlægge, hvem der skulle grave diverse ledninger ned hvor.

Middelfart Kommune vil lave et forbud mod at grave i gågaden de næste to år, men gravearbejde kan ikke undgås, hvis der er tale om akutte opgaver fra eksempelvis teleselskaber eller vandforsyningen.

Kommunen forsøger at gardere sig ved at have tomme rør, man kan trække ledninger igennem, fortalte vej- og trafikchefen, der håber at indhente noget eller hele den tabte tid de kommende måneder.

Der var dog også kritiske røster over legepladsområdet, hvor nogle mente, at gågaden blev for smal. Og der blev også spurgt til sikkerheden.

- Bliver det markant anderledes i farven, eller bliver det sådan noget, hvor man skal passe på, hvor man går, så man ikke vælter over kanten, påpegede Dennis Espersen fra Vinspecialisten Middelfart med henvisning til faldulykkerne på Nytorv.

Uffe Høybye kunne berolige med, at varebiler kunne køre forbi, og så mente han, at diverse legeredskaber og siddepladser bliver så tydelige, at man ikke snubler over dem.

- Jeg tænker ikke, det bliver en udfordring. Arrangementet er så stort, at man ikke overser det, sagde Uffe Høybye, der dog ikke vil give nogen garantier.

- Jeg har fået skæld ud for, at man er gået ind i lygtepæle, en flagstang, bede og alt muligt på Nytorv, så der skal nok være nogen, der går ind i det. Det kan være, hvis man går og kigger i sin mobiltelefon, eller går og snakker med nogen, og man så ikke orienterer sig, tilføjede han efterfølgende.