Fjelsted: Der er fortsat ledige billeter til Fjelsted Folk Festival, der fredag til søndag løber af stablen for kun anden gang.

Poul Erik Brandt fra arrangørtrioen fortæller, at der er solgt omkring 90 af de 110 billetter til den tre dage lange folkemusikfestival på Fjelsted Fælled, Jægersmindevej.

Det er navne som Ole Bregenborg, Cross the border med flere, Vestjydsk Folk Fighters, Jytte og Johnny, Sandstorm og flere andre, der er på plakaten.

Også arrangørerne selv træder op på scenen, fortæller Poul Erik Brandt, der er blevet opfordret til at gentage succesen med folkemusik i Fjelsted.

- Vi har over 30 musikere og 17-18 frivillige. Bandsene får kørepenge, og ellers får de ikke en krone. Vi spiller med og for hinanden. Vi tre gutter, der er med til at arrangere det, spiller med i hvert vores band, fortæller Poul Erik Brandt.

Man kan købe billetter på fjelsted-harndrup.dk, og de koster 100 kroner stykket. Der kan man også læse mere om programmet.

Fra fredag frokost og til søndag morgen er der fællesspisning morgen, middag og aften. Det er Fjelsted Forsamlingshus, der leverer maden, og man kan tilmelde sig direkte til Anja Rask fra forsamlingshuset på 20298519.

Foruden fællesspisning og koncerter bliver der ifølge Poul Erik Brandt rig mulighed for, at publikum giver den gas på scenen, når der er åben mikrofon og jam.