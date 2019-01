Ledig plads på Torvet: Vil du være pølsemand i Middelfart?

Så kan stadepladsen på Torvet blive din for 6350 kroner om året.

Middelfart: Går du med en lille pølsemand i maven, er der nu mulighed for at slippe ham løs på Torvet i Middelfart. Lam Ngoyen, der rykkede ind med sin pølsevogn på byens gamle torv i marts sidste år, valgte at stoppe ved årsskiftet, og Middelfart Kommune har derfor slået stadepladsen op som ledig.

Pladsen koster 6350 kroner om året, dertil kommer forbruget af el, ligesom vedkommende selv skal sørge for en pølsevogn. Og faktisk behøver det ikke nødvendigvis at være en pølsevogn.

Tina Karstensen fra Middelfart Kommunes trafik- og vejafdeling oplyser, at stadepladsen blot er forbeholdt en madvogn.

- Det betyder, at en kommende stadeholder selv kan vælge, hvilke typer mad han eller hun vil sælge, blot de nødvendige myndighedsgodkendelser er på plads, siger Tina Karstensen.

Hun minder om, at salget skal foregå fra en mobil enhed, der skal fjernes fra Torvet efter lukketid hver dag.

Folk med interesse for at drive en madvogn på Torvet kan henvende sig til Tina Karstensen på telefon 8888 4803.