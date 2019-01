Renoveringen af Den gamle Lillebæltsbro forhindrer deltagerne i Lillebælt Halvmarathon i at krydse bæltet 4. maj. Til gengæld vender start-og målområdet tilbage til Havnegade ligesom tilskuerne i år kan komme helt tæt på løbet, når ruten to gange krydser gågaden.

Middelfart: Når deltagerne 4. maj tager de første skridt ud på årets rute, så bliver det på flere måder en historisk tur. For første gang siden det første løb i 2008 må løberne nemlig undvære turen over Den gamle Lillebæltsbro, der er lukket på grund af renovering og ikke bliver mulig at passere heller for løberne.

- Vi har haft en god dialog med Vejdirektoratet om såvel mulighederne for at benytte den gamle eller den nye bro, men det er bare ikke muligt i år. I forhold til den gamle bro er det sådan, at Vejdirektoratet betingede sig muligheden for at sige nej få dage før løbet. Det forstår jeg godt, men det kan vi bare ikke leve med. Og i forhold til den nye bro, så er det jo trafikministerens beslutning, at der ikke må løbes på de danske motorveje, siger løbsdirektør Mads Stryhn.

Han lægger i stedet kræfterne i at skabe en stor løbeoplevelse på den fynske side af Lillebælt. Og her kommer det andet historiske element på banen.

- Vi er tilbage i Havnegade med start- og målområde. Det var her, løbet blev født, og sammen med en rute, der blandt andet krydser gågaden to gange undervejs, tager vi nu festen med op i byen. Publikum får mulighed for at se løberne helt tæt på flere steder på ruten, og løberne får flot natur og en lang strækning langs med vandet, når de skal til Strib og tilbage igen, fortæller Mads Stryhn.