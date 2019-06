Læsere på vandring i Bjarnes store grønne hjertebarn: - Jeg elsker skøre planter

Siden 1975 er flere kvadratmeter kommet til, og for 11 år siden købte han endnu et stykke jord, som siden er blevet forvandlet til en skovlignende have med alverdens magnoliatræer og eksotiske buske og træer fra Asien.

- Jeg elsker skøre planter

Læserne fik på turen rundt i haverne indsigt i, hvordan en han-blomst kan kendes fra en hun-blomst, og Bjarne Dinesen fik hurtigt betegnelsen et omvandrende leksikon af de havevandrende. Sandsynligvis fordi det ikke glippede med at huske et eneste af de mange latinske navne på planterne.

- Jeg elsker skøre planter, lød det flere gange fra Bjarne Dinesen, som ikke lagde skjul på, at dukker der en skør plante op i et katalog, må han eje den. Og sådan er det nok gået til, at den kæmpestore have er blevet det, den er i dag.

- Langt de fleste ting i haven får bare lov til at gro, og gror de på en skør måde, synes jeg bare det er sjovt, fortalte Bjarne Dinesen, mens han bevægede sig gennem de snoede grønne gange bag gården.

Birte Anderson fra Båring havde taget manden Ulrik og datteren Pernille under armen på aftenens vandring, og selv om de alle tre havde været forbi Bjarne Dinesens haver flere gange, var det lidt af en oplevelse at høre ham dele ud af sin enorme viden om den grønne del af verden.

- Det er bare noget helt andet at gå igennem haverne, når Bjarne er med og fortæller, fortalte Birte Anderson, da turen gik gennem den bagerste del af haverne.