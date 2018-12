Læsere kom ind bag murene: Her skal ny styrelse genoprette tilliden

Torsdag rykkede avisens lokaljournalister ind bag murene hos den statslige Gældsstyrelse, og flere end 40 trofaste avislæsere fik et unikt indblik i, hvordan styrelsen fra hovedsædet arbejder med at inddrive gæld for milliarder.

- Vi skal have genoprettet befolkningens tillid til skatteforvaltningen, sagde underdirektøren, der mente, at Gældsstyrelsen med placeringen i Middelfart, 100 nye ansatte og et nyt it-system er rigtig godt på vej.

Underdirektør Ulrik Pedersen lagde vægt på, at man arbejder benhårdt på at kæmpe sig fri af skyggen fra diverse skandalesager.

- Det er dejligt at se, at der kommer liv i huset, og det bliver brugt fornuftigt, bemærkede den pensionerede plejer.

Borgmester lun på flere statsjob

Undervejs svarede han på spørgsmål om alt fra, hvordan man henvender sig til styrelsen, til hvorfor det er umuligt at inddrive de op mod 118 milliarder kroner, som private og virksomheder samlet set skylder det offentlige.

Han vurderede, at det reelt er muligt at inddrive 27 af de mange milliarder, da det også kommer an på eksempelvis folks betalingsevne.

Middelfart Kommune stillede med nøglepersoner, der forklarede, hvordan man har hjulpet med at skaffe den nødvendige arbejdskraft, og bosætningskonsulent Anne Marie Klausen fortalte, at hun med sikkerhed kan sige, at 10 personer var flyttet til kommunen som følge af et job i styrelsen. Flere andre skulle være på vej.

Middelfart-borgmester Johannes Lundsfryd (S) var mest af alt med på en lytter, da Gældsstyrelsen ifølge ham har vokset sig til kommunens næststørste arbejdsplads.

Han var allerede ved at lægge en plan for, hvordan man skaffer endnu flere statslige arbejdspladser, da regeringen har varslet 1000 ekstra skattemedarbejdere fordelt rundt i landet frem mod 2021.

- Det er klart, at sådan en melding noterer vi os og laver analyser. Der er ingen grund til at hvile på laurbærene, afslørede han.