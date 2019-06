Læsere i syv sind: Dyrlægen svarede på spørgsmål

Spørgsmål fra Helle Foged

Min datters hund strækker i perioder forbenene ud og rumpen op, som om den bukker. Tænker, om det kan være på grund af smerter i maven eller ryggen?

Hej Helle. Det er nok lettest at give et bud på, hvis der eventuelt er en optagelse af det. Hunde, som vil lege, laver ofte det, man kalder "play bow" (legebuk, red.), hvor de strækker forbenene og løfter rumpen og samtidig logrer med halen som en opfordring til at lege. I den mere triste afdeling kan hunde med ondt i maven også gøre noget tilsvarende, men her er de mere triste.