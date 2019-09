Læserbrev om legeplads i gågaden: - Det er en dårlig idé

I den senere tid har vi set i pressen, at kommunen vil etablere en legeplads, hvor Søndergade munder ud i Algade/gågaden.

På en forespørgsel fra Dennis Espersen, om gaden bliver spærret, svarer vejchef Uffe Høybye, at den bliver ikke spærret mere end, at en varevogn kan køre igennem.

Når jeg tænker tilbage på mere end 30 år som vognmand i kommunen, er det nok en dårlig ide.

Tænk på alle de biler, som hver dag leverer varer til butikkerne. Hver gang noget skal repareres på et hus, og der skal sættes stillads op. Under reparationen skal der leveres byggematerialer, og der skal måske laves kranarbejde på en bygning.

Eller allerværst: Hvis der skal redningskøretøjer ind. Alle disse køretøjer er lastbiler og 2,55 meter brede. Skal de bakke ind fra enden af gaden eller ud igen. Måske medens butikkerne har åbent.

For det er så det næste. Det er muligt, at det bliver lettere for forældrene at passe børnene. Men med de dårligere adgangsforhold gør man det endnu sværere for butikkerne at overleve.

Vi har for nylig læst, at der er ni tomme butikker i gaden. I 2014, da Nytorv blev nævnt, blev det af nogle spået, at butikkerne i gågaden ville få det svært, fordi man ville lave butikstorv der.

Vi fik selvfølgelig at vide, at det passede ikke. Nu ser vi resultatet. De butikker, som er dominerende i Middelfart i dag, er genbrugsbutikker. Og det er jo som bekendt kun, fordi de bemandes af frivillige.

Avisen har forelagt vej- og trafikchef Uffe Høybye, Middelfart Kommune, kritikken. Han svarer her:

Ernst Hansen er unødvendig bekymret. Der er et kørespor igennem gågade på 3,85 meter. Dog er der en kort strækning ved Søndergade, hvor bredden er nede på 3,5 meter. Men der er noget længere mellem de faste genstande, så der er ingen problem med at køre igennem gågaden for lastvognene. Såfremt der på et tidspunkt skal ske reparationer af huse eller andet, som snævrer gågaden ind, har vi mulighed for at flytte træplintene, så der bliver bedre plads.