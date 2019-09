Lærer i debatindlæg om besparelser: - Jeg deltog på min sidste lejrskole i efteråret 2009

"Hvis man gerne vil kunne den lille katekismus udenad, så gør Brenderup Realskole det godt. Hvis man har andre og flere ambitioner på sine børns vegne, så er Anna Trolles Skole en god skole."

Sådan blev Johannes Lundsfryd (i dag borgmester, dengang skoleudvalgsformand) citeret den 16/8-2015 på Fyens.dk, og anledningen var, at den liberale tænketank Cepos på et meget tyndt grundlag havde udråbt de to skoler til at være henholdsvis nummer 5 og nummer 1316 i Danmark målt på kvalitet.

Lundsfryds billede stiller "den sorte skole" overfor en skole, hvor trivsel er i højsædet, og hvor undervisning er meget andet end kedelig udenadslære, røv til bænk.

I fredags nedlagde lærere og pædagoger så arbejdet på Anna Trolles i protest mod, at de er nødt til at skrælle alt det spændende væk, alt det, der ligger ud over den almindelige basisundervisning.

Men det er ikke kun Anna Trolles, der må holde for. Den sidste lejrskole, jeg som lærer i Middelfart Kommune deltog i, var i efteråret 2009. Jeg var sammen med en 8. klasse og en kollega på den legendariske lejrskoleø, Bornholm, men derefter var det slut med lejrskoler i den folkeskole, jeg er ansat på.

På Brenderup Realskoles hjemmeside kan jeg se, at deres tre 9. klasser var af sted i København i sidste uge. Jeg kan også læse, at de har været på byvandring, på det jødiske museum, på Rosenborg og i Planetariet. København kan være et godt sted at starte, når man vil gøre Middelfartbørn til verdensborgere, som det så smukt er formuleret i byrådets vision for folkeskolen.

Det er bare blevet svært at finde pengene til det.

(Ovenstående er udtryk for min personlige holdning til folkeskolens vilkår i Middelfart. Indlægget må ikke opfattes som en kritik af den måde, min skole prioriterer ressourcerne på).