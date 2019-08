Lade med halm gik op i flammer: - Det er gået rigtig hurtigt

Trekant Brand sendte onsdag aften beredskaber fra tre forskellige stationer til en gård i Asperup, hvor en lade endte med at udbrænde.

Der var ikke meget af en lade, der kunne reddes, da Trekant Brand onsdag aften kort før klokken 19 sendte mandskab fra stationer i Ejby, Middelfart og Fredericia ud til en brand i Asperup.

Laden, der hørte til en gård på Sildegravsbanken i Asperup, indeholdte blandt andet særdeles brandbart materiale som halm, så da ilden først fik fat, gik det hurtigt.

Det oplyser operationschef Casper Christensen fra Trekant Brand.

- Det er gået rigtig hurtigt, så da vi når derud, er laden stort set brændt ned allerede, siger Casper Christensen, der oplyser, at der er kontrol over branden, men at arbejdet med efterslukning stadig pågår lidt før klokken 20 torsdag.

Der var ingen, der kom til skade ved branden. Det er endnu uvist, hvordan den er startet.