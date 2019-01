Kystsikring: Ståldige skal beskytte Havnen i Middelfart

Et dige fra Gl. Havn til Kulturøen skal sikre Middelfart By mod vandstigninger på op til 2,5 meter. Første etape bliver etableret i forbindelse med udviklingen af pladsen foran Kulturøen senere på året. Selve diget laves af cortenstål og bliver fra 25 centimeter til en meter i højden.

Lovgivningen siger, at det er lodsejeres eget ansvar at kystsikre, og derfor går kommunen ikke ind med kystsikring af eksempelvis sommerhusområder, mens området op mod bymidten vurderes til at have så stor indvirkning på selve byen, at man vælger en ensartet løsning.

- 2,5 meter lyder af meget, men selve diget bliver kun fra 25 centimeter og op til en meter. Vi begynder ved Kulturøen i forbindelse med, at pladsen foran Kulturøen skal forskønnes her til foråret, forklarer Thorbjørn Sørensen, der er Teknisk Direktør i Middelfart Kommune.

Middelfart: Det ekstreme vejr har fået Middelfart Kommune til at lave en plan for sikring af strækningen fra Gl. Havn og til og med Kulturøen langs Havnegade. Strategien er at etablere et dige, der kan sikre byen mod vandstigninger op til 2,5 meter ved at benytte sig af det såkaldte cortenstål, der er både fleksibelt og langtidsholdbart.

Ekstra sikring på Kulturøen

I øvrigt vil selve Kulturøen få en ekstra sikring, fordi vandet her godt kan trænge ind, som det ser ud i øjeblikket.

Når den første etape af havnesikringen er etableret, bliver det området omkring Café Razz, der står for tur. Det kommer til at ske som en del af midtby-planen, hvor området ved caféen, skøjtebanen og op mod Torvet skal have en tur for generelt at skabe mere sammenhæng.

- Vi ved, at Realdania er på vej med støtte til den slags projekter, og derfor har vi tænkt os at byde ind på den pulje, siger Thorbjørn Sørensen.

Hvorvidt der kommer til at ske sikring længere mod vest ved Gl. Havn er endnu usikkert. Her er den ældste kystsikring nemlig lavet så godt, at den allerede i dag kan modstå det meste.

- Men det er fire-fem år siden, vi lavede en strategi for hele klimasikringsområdet, hvor vi havde både danske og hollandske eksperter indover. Og med det tempo, som vejret udvikler sig, kan det godt være, at vi skal have kigget på selve strategien igen, siger Thorbjørn Sørensen.

Han lægger dog allermest vægt på, at de løsninger, der etableres i den kommende tid, er så fleksible, at der kan bygges oven på dem, hvis fremtidens vejr skulle kræve det.