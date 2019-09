Kvinder på truck'en: 23-årige Christina drømmer om at blive leder på et lager

Uddannelsen som lager- & logistikoperatør tiltrækker typisk mænd, men 23-årige Christina Schiøler brænder for sit job på trucken hos Scandic Food.

Nørre Aaby: Christina Schiøler, 23 år, uddannede sig til social- og sundhedshjælper, men her fandt hun ikke sig selv på rette hylde. Derfor er hun nu gået i gang med uddannelsen om som lager- og logistikoperatør, og her er hendes køn i undertal. Faktisk er der kun to piger i klassen.

Samtidig er hun en af de yngste medarbejdere hos produktionsvirksomheden Scandic Food i Nørre Aaby, hvor hun er i lære. Men intet af det skræmmer Christina Schiøler, der i stedet mener, at kvinder sagtens kan udføre det samme stykke arbejde som mænd.

- Jeg valgte at tage uddannelsen, fordi jeg havde behov for at prøve noget nyt, siger hun.

For at gå i gang med uddannelsen - hvor hun nu er halvvejs - skulle hun selv have skaffet sig en læreplads.

- For mig lykkedes det at få en læreplads i første hug. For mig var det overraskende nemt, siger hun.

Uddannelsen veksler mellem skole og arbejde i virksomheden, og når Christina Schiøler er på Scandic Food, arbejder hun overalt på lageret. Hun kører de forskellige trucks, henter varer til produktionen og stabler alle varerne.

- Når man arbejder på et lager, skal man virkelig tænke over, hvordan varerne stables og transporteres. Det skal jo gøres korrekt, så der er styr på alle varerne. Dagene er aldrig ens, for der sker hele tiden noget nyt, og det kan jeg godt lide, siger hun.