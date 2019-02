Janie Winther Ipsen står som ny projektleder på Den gamle Lillebæltsbro overfor sin teknisk set hidtil mest komplicerede opgave. Hun erkender, at Vejdirektoratet ikke havde styr på støjen, da man lovede at renovere broen på to gange 20 uger. Men hun har en stærk tro på den nye tidsplan og lover, at hun vil gøre sit ypperste for at broen kan åbnes 1. oktober.