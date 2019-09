Kvickly bygger om for to mio. kr: Ny bager og scan-selv-kasser på vej

Butikkens handlende vil blive mødt af et nyt og mere luftigt bageri, to ekstra scan-selv-kasser samt en moderniseret kiosk og café, når det hele står klar den 5. oktober.

Middelfart: I øjeblikket mødes kunderne af byggerod og næsten flere håndværkere end ekspedienter, når de træder ind i byens Kvickly. Det skyldes den to millioner kroner dyre modernisering af butikkens forområde, som brugsforeningen tog hul på i sidste uge, og som efter planen skal stå klar 5. oktober.

- Vi ved fra kundeundersøgelser, at de gerne vil have en mere lys, åben og overskuelig butik at handle i. Vores nye forområde er første skridt i den retning, forklarer Kvickly-direktør Ole Ebdrup Andreasen.

Ombygningen omfatter en næsten ny bagerafdeling, modernisering af kiosk og café samt to ekstra scan-selv-kasser, så kunderne fremover får otte kasser at vælge imellem, når der er mest travlt i butikken.

Kvickly Middelfart har valgt at satse på Coops nye bagerkoncept, BrødCooperativet.

- Det betyder, at vi øger kvaliteten og sortimentet i vores bageri. Vi investerer i en ny stenovn, så vi kan bage en ekstra sprød skorpe. Vi får en af Danmarks største BrødCooperativet-bagerdiske, fortæller direktøren.