Kursuscenter får skulderklap af gæster: Nomineret til to priser og vinder af Tripadvisor-pris

Middelfart: Gæsternes mening er utrolig vigtig for Severin Kursuscenter, og derfor er direktør Tina Pedersen også meget glad for de to nomineringer som Årets Konferencecenter 2019 hos Danske Konferencecentre og til årets møde- og eventsted for bedste madkoncept. Herudover har de vundet Travellers Choice 2019 på Tripadvisor, hvor de ligger nummer 15 på listen over hoteller i Danmark med den bedste service.

- Jeg er så stolt over, at det er gæsteoplevelser, og for mig er det langt mere værd, end hvis det var en branchekåring. Det bekræfter os i, at det, vi går og laver til daglig er det rigtige, fortæller Tina Pedersen.

Hun tror, kursuscenteret har fået nomineringerne, fordi de hver dag bestræber sig på at sende glade folk ud af døren. Både når det gælder gæster og personale.

- Jeg har en ubændig tro på, at sender vi glade gæster ud af døren, så fortæller de også andre, at de skal komme her. Det er hele vores grundlæggende arbejde. Jeg har ikke nogen koncepter og skabeloner for, hvordan mine ansatte skal gøre det, de skal bare være dem selv, og når man får lov til det, så leverer man også bedre, siger Tina Pedersen.