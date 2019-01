Nørre Aaby: Unge mellem 16 og 30 år med en autismediagnose kan se frem til, at der bliver oprettet et kursus til dem, som kan hjælpe dem med nærhed, sociale udfordringer, hygiejne og kærlighedslivet. Kurset er oprettet af Marie-Louise Winther og Morten Østergaard, der er tilknyttet Asgaard, som er et botilbud for unge med en autismediagnose. Morten Østergaard er en af dem, som skal være med til at undervise de unge i, hvordan de blandt andet håndterer kærlighedslivet.

Kurset kommer til at bestå af fem undervisningsgange, som hver har et forskelligt tema, som kan hjælpe de unge på vej.

- Det kan tænkes, at vi for eksempel skal snakke om ensomhed. Hvad ensomheden er, og hvordan de kan tackle ensomheden. Derudover kan vi også kigge på, hvorfor man har behov for at have en kæreste eller venner - altså en nærhed med andre mennesker, fortæller Morten Østergaard.

Bag kursets navn "Knus" ligger, at der skal tales om kærlighed, nærvær, udvikling og samspil.