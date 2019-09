Kunstner Erik Lindberg udstiller i lokal sparekasse

Middelfart: Erik Lindberg kalder sig "Maleren af verden" og inspirationen til hans værker er netop også global.

Fra mandag den 16. september udstiller Erik Lindberg et udvalg af sine malerier i Middelfart Sparekasses hovedsæde. Selv om billederne vises i sparekassen, gør han det klart, at han ikke maler for pengenes skyld, men af ren passion for at formidle og fortælle historier.

Udstillingen kan ses i sparekassens åbningstid - alle hverdage mellem klokken 10-16. Tirsdag 24. september kan du møde kunstneren selv mellem klokken 14-16, hvor han står klar til en snak om sin kunst.

/Exp