Kunstguide: 61 kunstnere på tryk

Nordvestfyn: Lys er som regel en fordel, når man skal udøve kunst, og lys var der masser af fredag eftermiddag ved Hjulmandshuset på Brovejen. Solen sendte på alle frekvenser og kastede både varme og lys ned over de fremmødte ved årets afsløring af Vestfyns Kunstguide.

Det er 10. gang, der sendes en kunstguide på gaden, og antallet af kunstnere vokser år for år. I år er ikke færre end 61 kunstnere med i guiden.

Afsløringen blev foretaget af viceborgmester Ulla Sørensen (S), der glædede sig over det initiativ og den virkelyst, der hersker i kunstnermiljøet på Vestfyn.

- Kunsten sætter vores verden i perspektiv. Den gør, at vi ser verden i et mere rummeligt lys, fordi den fortæller os, at der er flere lag bag enhver historie, sagde Ulla Sørensen blandt andet, inden hun slog et slag for fordybelsen.

Vestfyns Kunstguide er trykt i et oplag på 9000 eksemplarer, og de første af dem var pakket i papirsposer, som én af idémagerne bag kunstguiden, Birgit Mau, havde dekoreret med farver i timerne inden afsløringen.