Kun fem uger fra offentliggørelse til det skal vedtages: Arbejdet med budgettet ender i sprint i år

Det sene folketingsvalg gør arbejdet med næste års kommunebudget til en sprintdisciplin. Direktionens forslag bliver præsenteret for politikerne 24. september og planen er, at det skal 2. behandles - og dermed vedtages - allerede fem uger senere.

Nordvestfyn: Det praktiske fodtøj er fundet frem og står klar til at hoppe i for de 25 folkevalgte i Middelfart Kommune. For årets budgetforhandlinger bliver lidt af en sprintøvelse ikke bare for politikerne, men også for de embedsmænd, der skal finde tal og indsatser frem.

Fra politikerne og offentligheden 24. september bliver præsenteret for direktionens forslag til budget til Middelfart Byråd forventes at kunne 2. behandle og dermed vedtage budgettet for næste år, går der kun fem uger. Planen er nemlig, at budgettet skal endeligt vedtages på byrådsmødet 4. november.

Det er det sene folketingsvalg, der har skabt forsinkelser i processen for embedsmænd og politikere. De er nødt til at vente på, at en rammeaftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening falder på plads. Den aftale forhandles der om i øjeblikket, men den er endnu ikke faldet på plads. Det forventes at ske i begyndelsen af september.

- Og den aftale er afgørende for os, for vi kender ikke vores situation, før vi ser, hvad de kommer frem til, fortæller borgmester Johannes Lundsfryd (S).