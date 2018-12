Kritik efter Indslev Bryggeris konkurs: Indsamlede penge røg i et stort hul

Jens Erik Dalgaard Jensen er forarget over, at Indslev Bryggeri hævede 320.000 kroner, som var indsamlet gennem crowdfunding, to måneder før bryggeriet gik konkurs. Pengene skulle have været anvendt til en ny satsning - fadlagret øl i et gammelt gæringsrum. I stedet forsvandt pengene ind i den almindelige drift. Foto: Peter Leth-Larsen

Skarp kritik af ledelsen på det konkursramte Indslev Bryggeri. Godt 300.000 kroner, samlet ind ved crowdfunding, forsvandt i den daglige drift, og bryggeriet gik kort efter konkurs.Dårlig moral, mener Jens Erik Dalgaard Jensen, der selv tabte 3150 kroner.

En af dem, der gav penge til Indslev Bryggeri som led i et crowdfunding-projekt for at skaffe penge til en renovering af et gærloft på bryggeriet, retter en skarp kritik mod den daværende ledelse for at have handlet uansvarligt og inkompetent. Jens Erik Dalgaard Jensen skød den 1. mats i år 3150 kroner i crowdfunding-projektet "Sammen bryder vi muren." Han siger: - Det er ikke i orden at samle penge ind til et nyt projekt, når man har store problemer med bare at få den daglige drift til at hænge sammen. Og det er slet ikke i orden at hæve det indsamlede beløb på over 300.000 kroner, få måneder før generalforsamlingen præsenteres for et årsregnskab, som fortæller om et bryggeri med en negativ egenkapital på flere millioner og behov for henstand fra bankerne og andre kreditorer for at klare det daglige behov for likviditet. Indslev Bryggeri gik konkurs i september efter flere års økonomiske trængsler og er i dag er overtaget af Bryggeriet Vestfyen A/S.

Indslev Bryggeri 2006: Indslev Bryggeri bliver genåbnet af Anders Busse Rasmussen efter omfattende modernisering og renovering. Det var direktør Anders Busse Rasmussens oldefars bror, Frederik Christian Rasmussen, som byggede bryggeriet i 1897.Marts 2017: Indslev Bryggeri afslører, at man vil finansiere renoveringen af et af bryggeriets gamle gærrum ved hjælp af crowdfunding, og man håber at rejse 400.000 kroner på den måde. Projektet lægges op på crowdfundingplatformen Booomerang.dk den 30. marts 2017. (Crowdfunding er en form for netværksfinansiering, hvor typisk mange bidrager med mindre beløb til et givent projekt, red.)28. februar 2018: Bryggeridirektør Anders Busse Rasmussen vælger at afslutte projektet og få pengene udbetalt til bryggeriet. På dette tidspunkt er der indsamlet 302.443 kroner.25. april 2018: Bestyrelsen præsenterer generalforsamlingen for årsregnskabet for 2017. Det fortæller om et minus på 854.408 kroner før skat mod et overskud i 2016 på 335.818 kroner. Samtidig gør revisionen i regnskabet opmærksom på, at varelageret har været overvurderet med 2,6 millioner kroner, og virksomhedens egenkapital er derfor reelt i minus med 2.610.796 kroner ved udgangen af 2017. I et interview i Fyens Stiftstidende siger direktør Anders Busse RasmussenJuni 2018: Direktør Anders Busse Rasmussen fortæller til Fyens Stiftstidende, at selv om det ikke lykkedes bryggeriet at crowdfunde sig til mere end 302.000 kroner, har bryggeriet har penge nok til at begynde den godt 400.000 kroner dyre renovering af et gammelt gærrum.27. august 2018: Indslev Bryggeri bliver erklæret konkurs af Skifteretten i Odense på begæring af bryggeriet selv.



4. september 2018: Konkursboet efter Indslev Bryggeri overtages af Bryggeriet Vestfyen A/S, der bibeholder navnet og produktionen i Indslev.



Moralsk forkert Jens Erik Dalgaard Jensen angriber ledelsens moral og hæfter sig ved, at bryggeriet de senere år har haft en anstrengt økonomi og alligevel de sidste tre år i ledelsesberetningen har givet indtryk af, at nu vender det, og nu kommer det til at gå fremad. - Men ingen af de driftsmæssige løfter er blevet indfriet. I det seneste regnskab fra foråret 2018 nedskriver revisionen værdien af det oppustede varelager med over 2,5 millioner kroner, så egenkapitalen bliver negativ med over to millioner kroner. Samtidig gør revisionen opmærksom på, at bryggeriets fremtidige drift er stærkt afhængig af tilførsel af likvide midler, påpeger Jens Erik Dalgaard Jensen og fortsætter: - To måneder senere vælger direktøren at hæve de 320.000 kroner, som på det tidspunkt er indsamlet på crowdfunding-platformen Booomerang.dk, til loftsrenoveringen. Pengene ryger ind i den almindelige drift, og i august går bryggeriet så konkurs. Det er moralsk forkasteligt. Han føler ledelsen har ført både offentlighed og de 307 mennesker, som har støttet projektet, bag lyset.

Jens Erik Dalgaard Jensen 70-årige Jens Erik Dalgaard Jensen har boet i Middelfart siden 2012 og har en længere karriere som leder i dansk erhvervsliv bag sig. Han var blandt andet i en årrække administrerende direktør for Coop's fælles nordiske selskab.Jens Erik Dalgaard Jensen er begejstret for crowdfunding-tanken og bæredygtige investeringer i det hele taget. Således har han gennem Merkur Andelskasse stillet 30.000 kroner til rådighed for et crowdfundingprojekt.



- Der har ikke været nogen garanti for tilbagebetaling, men der har været solid indsigt og opfølgning i projektet fra Merkur Andelskasse, siger Jens Erik Dalgaard Jensen.

Bure - Bryggeriet skulle have holdt sig fra at hæve pengene fra crowdfunding-platformen, når det stod så skidt til med den daglige økonomi. Pengene burde i stedet være blevet sendt retur til indskyderne, som der hele tiden har været mulighed for, siger Jens Erik Dalgaard Jensen. - Det er ikke de 3150 kroner jeg har tabt, det kan jeg sagtens leve med. Problemet er, at dette kan ødelægge folks lyst til at støtte andre crowdfunding-projekter, fortsætter h an, som også er kritisk over for platformen Booomerang.dk. - Det er ærgerligt, hvis crowdfunding skal ødelægges af helt useriøse projekter, og det bør Boomerang notere sig. De skal ikke misbruge det ord til projekter, de ikke har spor kendskab til.

Direktør afviser kritik Daværende bestyrelsesformand Johnny Bihl fra Vejle ønsker ikke at udtale sig, da avisen konfronterer ham med Jens Erik Dalgaard Jensens kritik. - Hvis han gerne vil vide, hvordan tingene hænger sammen, så kan han ringe til mig, så skal jeg nok fortælle ham, hvordan tingene hænger sammen, lyder Johnny Bihls korte svar. Daværende bestyrelsesmedlem og mangeårig brygmester på Indslev Bryggeri, Stefan Peter Stadler, kan godt forstå, at de mennesker, som har skudt penge i crowdfundingen, føler sig snydt. - Vi har alle kæmpet for at redde bryggeriet, og jeg er selvfølgelig ked af, at det endte med en konkurs. Vi er mange, der har tabt penge - inklusive mig selv, siger Stefan Peter Stadler, der i dag arbejder som selvstændig konsulent i bryggeribranchen. - Var du med til at træffe beslutningen om at få overført de 302.000 indsamlede kroner til bryggeriets konto? - Nej, det var jeg ikke. - Hvem traf beslutningen? - Det ønsker jeg ikke at oplyse, det er jo historie nu. Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra bryggeriets tredje bestyrelsesmedlem, Jesper Bøje Pedersen fra Strib.

Grundlægger afviser kritik Daværende direktør og grundlægger af Indslev Bryggeri, Anders Busse Rasmussen, der midt i november fik job som direktør for det ekspanderende sjællandske minibryggeri, To Øl, afviser kritikken. - Der har aldrig været en skjult dagsorden om, at vi crowdfundede for at få penge til den daglige drift. Vi har hele tiden troet på, at de skulle gå til det nye loft. Vi har indtil ganske få dage før konkursen troet på, at vi fik vendt skuden. Så det har ingen hold i virkeligheden, når manden påstår, at vi godt vidste, hvor det bar hen og derfor burde have afholdt os fra at hæve pengene til sidst, siger Anders Busse Rasmussen. - Men kan du ikke godt forstå, at Jens Erik Dalgaard Jensen hæfter sig ved timingen og den kendsgerning, at revisionen i det seneste regnskab nedskriver jeres varelager med over to millioner kroner og samtidig påpeger en "væsentlig usikkerhed vedrørende selskabets fremtidige drift" på grund af en stram likviditet? - Hverken jeg eller bestyrelsen har handlet forkert eller umoralsk. Jeg forstår godt, at aktionærer og folk, der har støttet vores crowdfunding, ærgrer sig, men vi har hele tiden gjort, hvad der stod i vores magt, for at redde bryggeriet, og jeg har også selv mistet et stort millionbeløb på konkursen. Men der er ikke rigtigt, hvis nogen påstår, at vi selv har oppustet varelageret, det er en lagerfejl, revisionen påpeger, og den bliver ledelsen først klar over få dage før årsregnskabet præsenteres på generalforsamlingen 25. april 2018, siger Anders Busse Rasmussen.