Bestyrelsen mangler fortsat 250.000 sponsorkroner, før årets festival i Middelfart hænger sammen og indkalder derfor til krisemøde på mandag.

Middelfart: Kun tre år efter, at den gamle bestyrelse valgte at aflyse på grund af manglende sponsorstøtte og for få frivillige hænder, er Middelfart Jazzfestival igen i problemer. Mange af de gamle sponsorer siger nej, og kun få nye siger ja. Middelfart Jazzfestival mangler lige nu over 250.000 kroner for at nå sidste års sponsorniveau og indkalder derfor til krisemøde på mandag. Festivalen er ikke kun truet af manglende økonomisk opbakning, også de frivillige svigter. - Folk vil gerne hjælpe med at stå i bar eller servicere musikerne, men det er et problem at finde frivillige til opsætning, oprydning og nedtagning af festivalen, forklarer Steen Fabian, bestyrelsesmedlem og sponsoransvarlig. Han er ked af at bruge betegnelsen lukningstruet, men erkender, at det kan blive konsekvensen i sidste ende. - Der er tre muligheder: Enten lykkes det mig at finde de nødvendige sponsorer, for der er trods alt stadig fire måneder til, festivalen begynder. Vi kan også gå sparevejen, men den er farlig, for det er afgørende at bevare en høj musikkvalitet. Og så kan jeg jo ikke afvise, at vi i løbet af sommeren står i en situation, hvor det vil være økonomisk uansvarligt at gennemføre festivalen. Det er også derfor, jeg allerede nu råber vagt i gevær og har foreslået mødet på mandag, siger Steen Fabian.

Årets jazzprogram Mens bestyrelsen for Middelfart Jazzfestival i øjeblikket kæmper en brav kamp for at finde det nødvendige antal sponsorer og frivillige hjælpere, har den til gengæld musikken på plads og booket til teltet på Gl. Havn 1. til 3. august.Torsdag 1. august22.00 The Spirit of New Orleans efter vinsmagning



Fredag 2. august:16.00 Papa Bue Memorial Jazzband18.00 Louisianna Jazzband med Daimi20.00 Neanders Jazzband22.00 L. Wood Joy and Horn



Lørdag 3. august11.00 Jazz gennem byen med Fionia Streetjazzband12:00 East Harbour Jazzband14.00 The Vooo Ca Ray Jazzband med Gregory Boyd fra USA16.00 Alice in Dixieland - seks piger fra Holland18.00 Doc Houlinds Revival All Stars20.00 Kansas City Stompers med Ulf Werre Johannesson og Lea Nielsen22.00 Prima Junior

Planen er at finde et lidt mindre og billigere telt til Gl. Havn for at spare på udgifterne. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen

Uden hjælp ingen jazz Han nævner blandt andet en ejendomsmægler, en restaurant og en bilforhandler som eksempler på sponsorer, der er sprunget fra i år. Også flere af de mangeårige støtter blandt byens detailhandlende har droppet deres annonce i jazzprogrammet eller sponsorbanner omkring teltet under festivalen. - De er alle glade for jazzfestivalen. Men flere påpeger, at de ikke mærker en umiddelbar effekt og derfor hellere vil bruge pengene på mere direkte annoncering i aviser eller andre medier. Og det er jeg selvfølgelig ked af at høre, for man skal se mere langsigtet på det. Jazzfestivalen er en af de ting, ligesom for eksempel Rock Under Broen og Lillebælt Halvmarathon, der trækker både turister og bosættere til Middelfart og dermed øger erhvervslivets omsætning, forklarer Steen Fabian.

Formand tror stadig på det Formand Flemming Hansen er enig med sin bestyrelseskollega i, at situationen er alvorlig: - Der er en skærpet kamp om sponsorkronerne og de frivillige hænder, for vi er jo ikke de eneste, som har brug for hjælp. Men det er også vigtigt for både erhvervslivet og borgerne at forstå, at selv om de alle roser festivalen, så laver den ikke sig selv, uden tilstrækkelig opbakning dør festivalen. Formanden fortæller, at ingen skal være i tvivl om, at ledelsen selv gør, hvad den kan for at optimere festivalens økonomi. Der bliver dog ikke sparet på kerneydelsen, den gode New Orleans jazz. Går festivalen på kompromis der, har den ifølge formanden ingen berettigelse. - Men vi har valgt at droppe Blues Brothers, de skuffede fælt sidste år, hvor publikum udvandrede i pausen. Det kostede os måske 35.000 kroner i tabt ølsalg samtidig med, at vi betalte dem over 80.000 kroner for deres optræden. Vi forhandler desuden med teltleverandøren om et lidt mindre og billigere telt. Vores største enkeltudgift sidste år var det store telt på havnen til 132.000 kroner, den post skulle gerne blive mindre i år, fortæller Flemming Hansen. Han har også sparet 30.000 kroner ved at finde en ny leverandør af lyd og lys. Det skyldes blandt andet, at man ikke har brug for så effektfuldt et setup, som Blues Brothers kræver. - Festivalen har gennem alle årene været præget af nogle meget ambitiøse bestyrelser, inklusive os selv. Og vi er nok tvunget til at geare en enkelt tand ned i forhold til, hvad en festival med gratis entre kan bære. For selv om vi sidste år oplevede fuld sponsoropbakning, så kom vi alligevel ud med et minus på 36.000 kroner. Sker det en gang til, er det slut med Middefart Jazzfestival, slår Flemming Hansen fast.