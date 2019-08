Kreative sysler i Middelfarts efterår

Middelfart: Når dagene bliver kortere, er det tid til at kaste sig over kreative indendørssysler. I den anledning kan man fra tirsdag 20. august til søndag 15. september på bibliotekerne i Ejby og Middelfart finde inspiration til kreative projekter.

Her udstiller Vestfyns Husflid nemlig eksempler på nogle af de kreative ting, man kan få undervisning i i den kommende sæson.

Vestfyns Husflid bestræber sig på at gribe tidens trends og tendenser, når et nyt kursusprogram skal lægges. Men selvfølgelig er det også stadig muligt at dyrke de gamle dyder som knipling, broderi, patchwork og strik.

Man kan også lære, hvordan man får mere ud af genbrugstøj og garnrester. Og få undervisning i eksempelvis fletteteknikken wirewrapping og lære at brygge eget øl.