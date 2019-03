Kræftens Bekæmpelse leder efter flere indsamlere

Middelfart: Tusindvis af danskere går søndag 7. april på gaden for at samle ind til kræftsagen. Men organisationen vil gerne have endnu flere indsamlere til at gå på dagen.

Alle har en grund til at vise flaget for kræftsagen, og også i år kan indsamlerne skrive deres grund til at samle ind for Kræftens Bekæmpelse på et flag.

- Nogle har mistet familiemedlemmer eller venner, andre vil gerne støtte forskningen. En del har selv kræft. Der er mange årsager til at støtte kampen mod kræft, og vores erfaringer er, at det lille flag kan være med til at gøre indsamlingen mere personlig, siger Bjarne Havshøj, som er indsamlingsleder i Middelfart Lokalforening.

- Uanset hvilken grund, man har, håber jeg, at mange vil bakke op om landsindsamlingen. Enten ved at give et bidrag eller ved selv at gå ud med indsamlingsbøtten, siger Bjarne Havshøj

Alle kan melde sig som indsamler til Kræftens Bekæmpelses landsindsamling. Man kan melde sig som indsamler på 7022 2019 eller på www.indsamling.dk