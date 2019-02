Kortbenede og pelsede: Gravhunde fra nær og fjern indtog Gelsted

Gelsted: En lille kortbenet brun hund går pænt på den røde løber ved siden af sin ejer. Halen er oprejst og hovedet og nakken stukket frem, så den tager sig bedst ud, når den går.

Enya er en lille korthåret gravhundetæve på otte måneder, og lørdag er hun til udstilling i Gelsted Hallen, hvor der er 97 hunde samlet som alle skal vurderes fra top til pote.

Lene Fløistrup, der har Kennel Fløistrup i Harndrup, er både opdrætter og kvinden bag snoren.

- Hun har gode chancer for at blive min fremtidige avlstæve, hvis hun fortsætter sin udvikling, fortæller Lene Fløistrup.

Lene Fløistrup og Enya er udstillingens eneste deltagere fra Middelfart Kommune til trods for at det er andet år at udstillingen bliver afholdt i Gelsted.

- Vores udstillere kommer fra hele landet og mange kører langt. Derfor er Gelsted god, fordi det er så centralt i landet, siger Marianne Roth.

Hun er bestyrelsesmedlem i Dansk Gravhundeklub og er selv taget turen fra Odense for at være med til udstillingen.

- Vi er altid blevet behandlet så pænt herude af Anders Bærholm, der står for hallen, han er helt sikkert en af grundende til, at vi kommer igen, siger hun.