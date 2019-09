Kort og kunstudstilling i Søndergade

Middelfart: En kunstudstilling popper op i Søndergade 65 fra torsdag 19. september til søndag 23. september.

Det er maleren Per Oscar Jensen, der normalt udstiller længe ad gangen i gallerier.

- Men jeg synes også, at det kunne være spændende at afprøve en ny udstillingsform. Ideen går ud på, at jeg finder en egnet location, og får en udstilling til at "poppe op" i en kort periode. På den måde får jeg præsenteret min kunst på en mere uforudsigelig måde og på nye steder hver gang, fortæller Per Oscar Jensen i en pressemeddelelse.

Hans Pop-Up udstillinger varer højst fire dage.

Per Oscar Jensen er født i 1947 og har studeret på Kunstakademiet i København fra 1975 til 1982. Fra en popart realisme har han bevæget sig til det abstrakte, men de seneste år er de realistiske figurer langsomt vendt tilbage igen i en ny og enklere form med en klarere farveholdning.