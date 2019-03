Kort fra byrådsmødet: Omdiskuteret trappehul lukket, fødselar og kritiske spørgsmål fra salen

Mand om natten - mand om dagen

På en aften, hvor punkterne på byrådet ikke var voldsomt sindsoprivende, var spørgetiden et forfriskende indslag.

Hans Berthel Jespersen, der ved seneste kommunalvalg stillede op på sin egen PositivPlus-liste, havde nærlæst sin Fyens Stiftstidende - og tak for det.

Her var han faldet over et citat fra borgmester Johannes Lundsfryd, der på et besøg hos den kurdiske forening i Middelfart udtalte, at "det med paradigmeskiftet må de rode med på Christiansborg" - sådan løst fortolket. Den udtalelse var Hans Berthel Jespersen begejstret for, og han ville vide, om Johannes Lundsfryd er klar til at erklære Middelfart Kommune for "paradigmeskifte-frit område".

- I Middelfart Kommune følger vi lovgivningen. Sådan er det. Men som jeg også sagde i avisen, så arbejder vi i byrådet for at give alle borgere i Middelfart Kommune en god service, når de bor her. Og det holder jeg fast ved, sagde han.

Det fik Hans Berthel Jespersen til at udbryde følgende:

- Tag nu og meld ud, Johannes. Er man mand om natten, må man også være mand om dagen!