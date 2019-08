Korskolen og børnekoret optager nye medlemmer

Strib: Børn i Strib kan blive et del af et kor. For de yngre børn tilbyder organist Helle Sørensen korskole for 1. - 2.-klasse tirsdage med mulighed for at blive hentet på Strib skole kl. 14.

Børnekoret, også under ledelse af Helle Sørensen, optager nye sangere i aldersgruppen 2. - 5.-klasse. Koret deltager i gudstjenester cirka en gang om måneden og øver onsdage fra kl. 14.15-16.15. Man har også tradition for at deltage i korstævner.

Det er gratis at deltage. Man øver i sognegården i Strib.