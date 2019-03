Konservative inviterer til Winston Churchill-film

Middelfart: I en tid med usikkerhed, Brexit, Trump, et aggressivt Rusland og Kina er der behov for at samles omkring de demokratiske frihedsideer, som Churchill var eksponent for.

Det mener man hos Middelfart Konservative Vælgerforening, og derfor tilbyder man nu et temarrangement i Nørre Aaby Bio torsdag 14. marts kl. 18.45-22.15, hvor man kan se, filmen "Darkest Hour" om Winston Churchill. Aftenen begynder med Pol Rocher Champagne i foyeren - det var Winston Churchills favorit. Herefter fortæller byråds- og regionsmedlem for De Konservative, Morten Weiss-Pedersen, anekdoter om Winston Churchill, og så vises filmen med en pause til kaffe og småkager undervejs. Arrangementet er gratis, men man skal bestille billet senest 12. marts hos Nørre Aaby Bio.