Skolelederen på Vestre Skole, Klaus Andreasen, ønsker ikke at udtale sig om, hvor mange stillinger der skal nedlægges på Vestre Skole. Dog kan formanden for Skoleudvalget, Jens Backer Mogensen, fortælle, at der skal nedlægges stillinger på Vestre Skole. Arkivfoto: Maria Frellesen Pedersen.