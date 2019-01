Konfirmation og halvmaraton samme tid skaber bekymring: - Vi skal nok løse det

Middelfart: I år bliver der holdt Lillebælt Halvmarathon lørdag den 4. maj. Som noget nyt starter arrangementet klokken 10 i stedet for klokken 14, hvilket har skabt stor bekymring hos flere forældre, der skal have deres børn konfirmeret samme dag klokken 11. Og da ruten går forbi kirken, er der frygt for, at det kommer til at skabe kaos. Men et halvmaraton og konfirmationer på samme tid og sted er dog ikke noget, der bekymrer løbsleder Mads Stryhn.

- Vi har fokus på, at tingene ligger oveni hinanden, så vi kigger på det. Jeg har allerede en løsning, som jeg skal kigge på, men vi skal også snakke med kirken og kommunen om tidsplaner og skilteplaner. 5-10 minutter kan gøre en kæmpe forskel, så det ville være mærkeligt, hvis vi ikke kunne finde en løsning, som alle kunne leve med.

Mads Stryhn er dog ikke interesseret i at fortælle præcis, hvad hans løsning går ud på, eller om han overvejer at flytte ruten væk fra kirken. Han holder dog fast i, at tidspunktet ikke bliver ændret.

- Vi har et maratonløb som distance i år, hvilket tager længere tid, end et halvmaraton gør, og så vil vi også gerne have, at der er liv i byen samtidig, så derfor har vi rykket tidspunktet.

Når først der er fundet frem til den bedst mulige løsning, forsikrer Mads Stryhn, at forældrene til de kommende konfirmander bliver informeret om, hvad der skal ske på selve dagen.

- Vi har tidligere haft bryllupper og konfirmationer samme dag som vores halvmaraton, og heldigvis er vi i god tid, så lad os se, om vi ikke kan få det løst, siger Mads Stryhn.