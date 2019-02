Billedet her er fra Nepal, hvor man mærker til klimaforandringerne. Foto: Jakob Dall

Folkekirkens Nødhjælp tager på en karavane til konfirmander i blandt andet Middelfart for at få dem til at deltage som indsamlere i sogneindsamlingen 10. marts.

Nordvestfyn: Folkekirkens Nødhjælps årlige husstandsindsamling søndag 10. marts samler i år ind til mennesker, der er udsat for klimaforandringer. Som optakt skal 10.000 unge undervises i, hvordan man i Danmark kan gøre en forskel for mennesker i nød i verdens fattigste lande og samtidig sænke CO2-udledningen i Danmark. De næste 14 dage vil 10.000 konfirmander, gymnasieelever, skoleelever, spejdere og FDF'ere landet over få besøg af frivillige fra Folkekirkens Nødhjælps Karavane, som alle har boet 6-10 uger med verdens fattigste. Det gælder også de kommende konfirmander i Middelfart. Under besøget skal konfirmanderne blandt andet smage stegte melorme og knækbrød lavet med melormemel.

Hver niende sulter - Konfirmanderne skal smage melorme, fordi melorme er én af de fødevarer, som vi formentlig skal spise meget mere af i fremtiden. Melorme er således både rige på protein og udleder minimalt CO2 sammenlignet med oksekød. På samme tid er insektopdræt også én af de måder, vi laver nødhjælp på. I flygtningelejre lærer man eksempelvis at opdrætte fårekyllinger, da fårekyllinger kræver meget lidt plads og meget lidt vand i forhold til den mængde protein og mad, som de repræsenterer, fortæller Jonas Holdgaard Hundebøll i en pressemeddelelse. Han er projektansvarlig på Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling. Formålet er at give danske unge et indblik i livet som ung i verdens fattigste lande, og samtidig fortælle om de klimaforandringer, som rammer alle - men som rammer særligt stærkt i verdens fattigste lande. - Klimaforandringer er én af hovedårsagerne til, at 821 millioner mennesker - svarende til hver niende verdensborger - sulter. Og at tallet er på vej op. Den gode nyhed er, at løsningerne findes. Vi kender dem, siger Jonas Hundebøll.

Broer, diger og flugtveje Som indsamler 10. marts er man med til at samle ind til broer, diger og flugtveje, der kan udgøre et værn mod katastrofer. Man er med til at samle ind til rent drikkevand og mad, der kan overleve tørken. Karavanen kører som en optakt til Folkekirkens Nødhjælps indsamling 10. marts. Folkekirkens Nødhjælp håber, at så mange som muligt af de mere end 10.000 konfirmander tager deres venner, forældre og søskende i hånden og melder sig til at samle ind til Folkekirkens Nødhjælps indsamling. Man kan blive indsamler på blivindsamler.dk