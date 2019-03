Koncert med Middelfart Musikskoles Dream Team

Middelfart: Torsdag 29 november spiller en sammenspilsgruppe bestående af musikskolens ældste og mest erfarne talentelever aftenkoncert i Middelfart Kirke. Koncerten med Dream Team byder på et repertoire, der er sammensat af sammenspilslærer ved Musikskolen, Ken Thinggaard, sammen med eleverne og indeholder numre med spirituel, stemningsfuld og ophøjet karakter tilpasset det smukke kirkerum.

Musikken er om livets store temaer, livet, døden og kærligheden, alt sammen præsenteret i en gennemarbejdet form i Middelfart Kirkes imponerende akustik.

- Musikskolens har over 20 sammenspilshold og en talentlinje bestående af 30 talentelever i alle aldre. Når det bedste af de to prioriteringer forenes, opnår vi blandt vores ældste elever nogle meget kompetente og erfarne musikere, som er aktive både hos os i Musikskolen men også i kommunens- og regionens musikmiljø i øvrigt. Dream Teamet er ikke et fast ugentligt sammenspilshold men et ad hoc-projekt ved Ken Thinggaard. Det er spændende at følge, hvorledes de ældste - og travleste - af vores talenter udvikler sig med netop den arbejdsform, siger souschef Morten Andersen.

Man kan opleve koncert med Dream Team i Middelfart Kirke torsdag 29. november kl. 19. Entré: 25 kroner.