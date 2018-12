Koncert for de voksne: Birthe Kjær indtager Hindsgavl Slot sammen med sit Feel Good Band

- Birthe Kjær kommer med hele sit 50-års jubilæumsshow, de to andre bands er også garanter for masser af hits, så det er utrolig megen god musik at få for under 200 kroner, synes jeg.

Billetterne slippes løs på billetten.dk den 21. december, hvor de kan købes for 180 kroner plus et gebyr på 15 kroner.

The Drifters er kendt for numre som ?There goes my Baby?, ?Up on the Roof? og ?On Broadway?. Pr-foto

The Drifters

Den verdensberømte, amerikanske vokalgruppe The Drifters blev dannet i 1950'erne. Gruppen har fostret mange kendte solister, blandt andre Ben E. King. Nogle af gruppens mest berømte sange er "There goes my Baby", "Up on the Roof" og "On Broadway", der alle fik høje placeringer på de amerikanske hitlister.

Bent Frandsen fortæller, at gruppen i Middelfart præsenteres med originale forsanger Ray Lewis i front. Han endte med at blive et af længst tjenende medlemmer i bandet, inden han i 1980'erne trådte ud af gruppen for at forfølge en solokarriere, for nu at vende tilbage.