Kompromisløs rockformand: Rock-millionerne er hans brændstof

Rock Under Broen kan melde alt udsolgt fire måneder før, toppen af dansk rock og pop giver den gas ud til Lillebælt. Med Bent Frandsen i ledelsen har rockfesten genereret mere end 25 millioner kroner til fodboldungdommen i Middelfart gennem årene. Frandsens ledelsesstil er dog så kontant, at han i seks år måtte holde pause fra tjansen, fordi de frivillige havde fået nok af ham. Selv siger han, at han er blevet blødere med årene - men at han stadig arbejder med den hårde skal, som blev dannet, da han mistede sin mor på sin fire-års fødselsdag.