Middelfart er gået sammen med Vejle, Fredericia og Billund om den såkaldte Forberedende Grunduddannelse (FGU), som har til formål at øge antallet af unge, der tager en ungdomsuddannelse. I dag er tallet for Middelfart Kommune 67,5 procent for unge fem år efter afsluttet folkeskole, hvilket er lavere end kommunens socioøkonomiske sammensætning lægger op til. Og det skal der gøres noget ved, mener det socialdemokratiske byrådsmedlem Anja Reilev, der er valgt til formand for FGU-bestyrelsen.