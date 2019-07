Kommunens seniorchef: Der er ikke sparet på personale eller arbejdstimer på Rudbækshøj

Er du enig med læserbrevsskribenten i, at det halter med rengøringen og plejen af udearealerne?

- Jeg var derude den anden dag, og det synes jeg faktisk ikke, det gør. De gør det allerbedste, de kan, med de ressourcer, de har. Her om sommeren gror tingene lidt hurtigere, når de både får vand og sol. Jeg synes egentlig, der ser ganske fint ud derude.

Kan det passe, at det skal være nødvendigt at kontakte plejehjemmets leder for at få gjort rent, når beboerne betaler for det?

- Nej. Medarbejderne gør rent, som de skal. Hvis man opdager, at der er noget, som halter, er man nogle gange nødt til at tage fat i lederen. Men medarbejderne gør det allerbedste de kan, og når man bor så mange ældre i samme hus, så kan der være nogen, der har spildt noget, der ikke lige er blevet tørret op - eller nogen har ikke lige nået at se det. Så nej, det er ikke sådan, vi typisk gør det, for medarbejderne gør det, de skal.

Hvem har ansvaret for at ordne udearealerne?

- Den pedel som er ude på Rudbækshøj, han er kun der. Men de er et team af pedeller, som hjælper hinanden, for nogle har flere græsarealer end andre og nogle har flere bede eller hvad det nu kan være. Så de hjælper også hinanden, så alle kan nå det, de skal.

Er det de ansattes job at ordne ukrudt?

- Det er ikke de ansattes ansvar at ordne ukrudt, men det er de ansattes ansvar og deres store engagement og faglighed, som gør, at de nogle gange tager beboerne med under armen. Så går man ud og nipper lidt i ukrudtet derude, eller hvis man er ude og trække frisk luft, så kan det da godt være, man hiver en stængel græs op, men nej det er ikke deres opgave. Jeg har en klar idé om, at det her er engagerede medarbejdere, der holder fast i udelivet.

Er plejehjemsbeboere i stand til at nippe ukrudt?

- Nogle af dem er. For nogle af dem handler det om, at hvis man altid har gået meget i haven, så går man med medarbejderen ud og nipper lidt. Eller det kan være, at beboeren sidder ude og får lidt frisk luft, og så kan man da snakke lidt om det ukrudt og man kunne også lige trække en tot op. Det handler om noget helt andet.

Er der blevet sparet på rengøringen eller plejen af udearealerne?

- Nej, det er der ikke.

- Det er beboere og pårørende selv, der har ansvar for at ordne eventuelt grønt på egen terrasse. Det går ikke ud over anden pleje. Og der er ikke blevet skåret i hverken personale eller arbejdstimer på Rudbækshøj.

Fællesrummet er ikke blevet malet siden plejehjemmets åbning i 2004. Er det en prioritet at få det gjort?

- Det trænger derude, og det siger lederen også. I og med at vi faktisk er ved at skulle i gang med at få kigget på arealerne uanset, vil vi meget gerne se på muligheden for det. Der skal males lidt engang imellem. Det skal der også hos dig og mig.