Nordvestfyn: Middelfart Kommune har i 2018 haft sat håndværkere i sving for godt 104 millioner kroner. Omkring 35 millioner højere end det, der er budgetteret med.

Det beskriver kommunen i en pressemeddelelse, som blandt andet konkret har betydet klimasikring af Middelfarts såkaldte klimaby, områdefornyelse i Ejby, ekstra vuggestuepladser, alment boligbyggeri og en række andre projekter.

- Aktiviteterne er et udtryk for, at Middelfart Kommune vækster. Og at vi investerer målrettet i mere vækst og udvikling. Vi har lige offentliggjort høje tal for tilflytning til Middelfart Kommune. Den udvikling vil vi fastholde. Også lokalt som for eksempel i Ejby, hvor vi i 2018 har fulgt op på tidligere investeringer i skole og bypark med 42 nye almene boliger og områdefornyelse i centrum, forklarer borgmester Johannes Lundsfryd Jensen (S) i meddelelsen.