Kommunen genbruger 65.000 mursten: Gammel gård i Båring kan ende som nye huse i Middelfart

Båring: Middelfart Kommune fortsætter støtten til den erklærede omstilling til cirkulær økonomi og genbruger nu mindst 65.000 mursten fra en landbrugsejendom. Stenene skal formentlig bruges til Civicas kommende byggeri på Falstersvej og sparer kloden for mindst 30 tons CO2.

Det er ikke første gang, at kommunen viser vejen for mere genbrug og cirkulær økonomi. Sidste år lykkedes det at genbruge 17.500 sten, da Bro Missionshus blev revet ned. Historien gik land og rige rundt, da de gule sten efterfølgende blev brugt til en udvidelse af værtshuset Guldkronen i Middelfart.

Middelfart Kommune overtog gården på Middelfartvej 76 i 2017 og den tilhørende jord for at bane vej for en udstykning, der kan rumme op mod 100 boliger. Det lå allerede fra starten fast, at gården var i så ringe forfatning, at den skulle rives ned. Den opgave er entreprenørfirmaet Hvillum nu gået i gang med efter at have vundet licitationen blandt fem indbudte.

Kommunens arkitekt Kristian Kipp forventer, at opgaven, der løber op i et par millioner kroner, er tilendebragt i løbet af tre-fire måneder. Mens man formåede at genbruge 90 procent af stenene fra Bro Missionshus, er genanvendeligheden i Båring på cirka 50 procent.

Det skyldes både at nedrivningen i Båring er mange gange større, men også at de mange gårdlænger er muret med flere forskellige mørteltyper, der kræver en mere hårdhændet afrensning. Hvor murstenene fra missionshuset uden besvær kunne håndafrenses på stedet, så skal der i projektet i Båring anvendes større og flere maskiner, det giver et større spild, men det er ifølge Kristian Kipp den eneste rationelle måde at gøre det på i dette langt større projekt.