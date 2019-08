Kommunen afblæser bade-varsel: Kun et sted, bør du stadig blive på land

Nordvestfyn: Sidste uges skybrud har betydet, at Middelfart Kommune hen over weekenden har frarådet badning i hele Båring Vig.

Det varsel afblæses mandag - næsten.

Kommunen fraråder fortsat, at man bader ved Vejlby Fed Strand, og det skyldes en overskridelse af E. Coli-bakterier.

Det er derimod ganske ufarligt at hoppe i vandet ved Båring Strand, Båring Ege Strand og ved Varbjerg Strand.

Kommunen tog fredag 2. august prøver af vandet i vigen, og det er svaret på de prøver, der er kommet tilbage mandag.

Det sker ofte i forbindelse med voldsomme skybrud, at kommunen må hive de blå flag ned på strandene for en stund. Og her var sidste uges skybrud ingen undtagelse.

De voldsomme mængder vand gav problemer i Båring Vig, hvor beredskabet pumpede store mængder vand fra campingpladsen på Vejlby Fed ud i havet, hvilket resulterede i vand fyldt med både jord, sand, planterester og det, der er værre.