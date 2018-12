Kommune når målet: Antallet af småjobs er fordoblet i 2018

Nordvestfyn: Virksomhedskonsulenter fra Middelfart Kommune har i løbet af 2018 banket på rigtig mange døre hos virksomheder i kommunen i jagten på de såkaldte småjobs.

I foråret 2018 satte kommunen som mål at fordoble antallet af småjobs inden udgangen af året, og det ser ifølge formand for Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, Mikkel Dragmose-Hansen (SF), ud til at lykkes.

- Målet var, at vi ville have 50 småjobs ved årets slutning, og vi ligger lige nu på 46, men de sidste aftaler er ved at blive indgået nu, så det ender med, at vi når målet, siger han og tilføjer, at det især er i brancher som restauration og i produktionsvirksomheder, småjobordningen giver mening.

Medarbejdere, som er ansat i småjobs er ledige, som tjener timer op, der kan bruges i dagpengesystemet eller kontanthjælpssystemet.

Oftest er medarbejderne ansat mellem otte og 14 timer om ugen, men det kan også være mere eller mindre.

Målet med ordningen er at hjælpe de ledige tættere på jobmarkedet.