Kommentar fra lokalredaktøren: Fra på mandag kan du møde os på farten

Er du abonnent på Fyens Stiftstidende vil du oven i købet blive inviteret på hele to Café Stiften-arrangementer - nemlig et besøg bag kulisserne på Rock Under Broen torsdag 6. juni og et virksomhedsbesøg hos Carl Hansen & Søn onsdag 12. juni. Du kan bestille plads til begge arrangementer gennem avisens kundeservice.

Vi er i fuld gang med at forberede os til en tur rundt i Middelfart Kommune, når vi fra mandag 3. juni gentager vores 10-10-tur. Altså 10 forskellige steder på 10 dage, hvor vi på redaktionen tager computeren under armen og slår os ned forskellige steder rundt om i Middelfart Kommune.

Hvad har vi med?

Vi tager først og fremmest af sted for at høre, hvad du som læser har på hjerte. I forhold til den måde, vi laver historier på digitalt og på print. For vi vil altid meget gerne have input, så vi ikke bare sidder i vores egen verden og tror en masse om, hvad der er interesse for.

Men vi har denne gang også noget med til dig. Først og fremmest vil vi gerne fortælle dig om og involvere dig i kampagnen Byens Bedste Middelfart 2019, som begynder for alvor, når vi rammer uge 35.

Jo flere indstillinger og stemmer, vi kan skrabe til os i hyldesten af vores lokale handels- og kulturliv, jo større pondus og prestige får Byens Bedste-statuetten. Kategorierne præsenterede vi i Melfar Posten i sidste uge - du kan finde dem på Melfarposten.dk - og det er min klare påstand, at der er masser af potentielle steder, begivenheder og mennesker uden for Middelfarts bygrænse, som kan indstilles, når den tid kommer. Det håber jeg inderligt, at du vil hjælpe os med.

Derudover har vi et ønske med os om, at du vil involvere dig i dit lokalsamfund - sammen med os. Vi vil senere lægge an til en række borgermøder, som vi kalder Varm Velkomst. Møder, hvor vi vil forsøge at tage de udfordringer op, der findes i netop dit lokalområde og lede efter løsninger, der kan flytte noget for netop det sted, hvor du har din dagligdag.

Og så er vi jo altså bare altid på jagt efter gode historier. Så kom ud og mød os.

Du kan se på grafikken, hvor og hvornår vi er.