Kommende stjerner: U17-landskampe til Nørre Aaby og Middelfart

Nordvestfyn: Eksotiske opgør mellem Mexico og Island eller Norge og Færøerne. Det er hvad der - ganske gratis - venter publikum på henholdsvis Middelfart og Nørre Aaby stadion i begyndelsen af august. Her er MG & BK samt Nørre Aaby IK nemlig blandt værterne for årets U17 Open Nordic-turnering, der spilles rundt om på Fyn.

Det er 4. august, der er kampe at se første gang, og man kan - med lidt ildhu - nå begge opgør, for Mexico-Island lægger ud på Middelfart Stadion klokken 14.30, mens der er Norge-Færøerne i Nørre Aaby klokken 18.

Turneringen fortsætter herefter andre steder på Fyn, men vender tilbage til de to stadions igen lørdag 10. august. I Nørre Aaby med en kamp om 7.-8. pladsen og på Middelfart Stadion med bronzefinalen.

- Som værtsklubber får vi ikke som sådan noget ud af det, men det er meget sjovt at være med til. Sådan en turnering har en plan med krav, der svarer til afviklingen af Rolling Stones-koncert, men vi plejer at kunne afvikle den med omkring 10 frivillige, fortæller Kaj Johansen.

Han er formand for Nørre Aaby IK, der har prøvet opgaven tidligere.

- Det sjove er jo også, at de spillere, der optræder i de her kampe, måske er de næste stjerner. Vi har haft en enkelt på banen i Nørre Aaby, der senere blev solgt for 200 millioner kroner. Dem har vi ikke så mange af i Nørre Aaby normalt, siger Kaj Johansen.

Det er gratis at komme ind, og der kan godt blive rift om de bedste pladser, for netop en U17-turnering for landshold er det rene guf for agenter, talentspejdere og opkøbere.

Danmark spiller sin første kamp i Nyborg mod Finland 4. august. Herefter afgør resultaterne, hvor holdet fortsætter.