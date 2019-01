Komiker Jens Bådsgård politianmeldelder politiker for trusler om vold

Efter uoverensstemmelser med Kim Christiansen (DF), har den fynske komiker Jens Bådsgård meldt folketingspolitikeren til Fyns Politi for at have truet med at uddele en røvfuld.

- Vorherre bevares. Kom forbi og aflever dit budskab, så får du en røvfuld. Det skulle du vist have haft for længe siden.

Kort tid efter sendte Jens Bådsgård en mail tilbage, som han afsluttede med at kalde Kim Christiansen for en "stor pædofil snotidiot". Svaret fra Kim Christiansen kom prompte:

Men da Jens Bådsgård ikke fik nogen tilbagemelding, sendte han i stedet en mail til Pia Adelsteen, hvori han bedyrede, at han ikke ville optræde på beværtningen alligevel, da hun "er for amatøragtig og useriøs".

Som værten på 24syv Morgen, Asger Juhl, kunne fortælle, startede uoverensstemmelserne mellem parterne tilbage i september sidste år. Her afleverede Jens Bådsgård en brochure på Kim Christiansen og konen Pia Adelsteens (DF) bodega i Mariager, Aporta. Han skulle på turné og ønskede at optræde på stedet.

En kontrovers mellem folketingspolitiker Kim Christiansen (DF) og komikeren Jens Bådsgård er nu endt med, at sidstnævnte har politianmeldt politikeren for trusler om vold. Tirsdag morgen stødte de to så hovederne sammen i et ophedet interview på radiokanalen 24syv.

Skænderi i radioen

På baggrund af den opfordring har Jens Bådsgård nu ifølge ham selv indgivet en anmeldelse til Fyns Politi for trusler om vold. Kim Christiansen fortalte dog i 24syv Morgen, at han endnu ikke har hørt noget fra politiet. Han benægtede ikke at have skrevet mailen, som Randers Amtsavis også er i besiddelse af, og uddybede i stedet:

- Hvis han kommer forbi, så kommer han over knæet og får den røvfuld, han skulle have haft mange gange tidligere i livet.

Efterfølgende forklarede han dog, at det bare er et udtryk, man siger i vrede, og at Jens Bådsgård måske alligevel nok er for stor og bøvlet til, at det i praksis vil kunne lade sig gøre.

Jens Bådsgård selv forklarede i radioen politianmeldelsen med, at det er voldsomt, når en folketingspolitiker fra sin officielle folketingsmail truer en borger med tæsk.

- Jeg går selvfølgelig også over stregen i min retorik. Men politikerne skulle gerne være for fine til den slags og have lidt format, idet de sidder på demokratiets højborg, sagde han.

- Hvad nu hvis det var en borger, der havde truet en politiker? Så havde sagen nok haft en anden karakter.

Kim Christiansen mener dog ikke, at der er nogen sag.

- Det er en meningsveksling mellem to voksne mænd, sagde han i morgenprogrammet.

Herefter udviklede interviewet sig til et decideret skænderi mellem de to mænd, hvor diverse nedsættende bemærkninger fløj frem og tilbage i æteren. På et tidspunkt fik Kim Christiansen dog alligevel nok og takkede af.

Da Jens Bådsgård herefter bedyrede, at han er Danmarks grimmeste komiker, lød svaret fra vært Anna Ingrisch:

- Det tror jeg på, når du siger det.