Middelfart: Kan man være både komiker og bogorm? Det kan man få svaret på, når de to garvede stand up'ere Mette Frobenius og Thomas Wivel stiller op med et passioneret forsvar for bøger.

Det sker på Kulturøen onsdag 11. september klokken 19-21.

I første halvdel af "Vild med ord" har komikerne hver taget fem bøger med, som har haft særlig betydning for dem. I anden halvdel får publikum mulighed for at komme med egne input og spørgsmål.

Billetter kan købes via Middelfart Biblioteks hjemmeside.

Arrangementet er blevet til i et samarbejde mellem Fredericia/Middelfart Bibliotek.

