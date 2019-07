Kom tæt på en Auschwitz-overlever

Middelfart: Kaffebaren Stationen i Jernbanegade i Middelfart lægger 18. juli og 8. august, begge dage kl. 17-19, hus til to sommerforedrag med forfatter Thomas Kvist Christiansen, der har udgivet en ny bog om den i dag 95-årige Auschwitz-overlever Arlette Andersen.

I flere end 25 år rejste Arlette Andersen rundt i landet og fortalte om at overleve et år i den nazistiske udryddelseslejr Auschwitz.

Efter 426 foredrag stoppede hun. Siden har forfatter og journalist Thomas Kvist Christiansen arbejdet med at dokumentere og formidle hendes historie.

Han har produceret filmen "Arlette - en historie vi aldrig må glemme" og efterfølgende skrevet og udgivet bogen om Arlette Andersens liv, "Vi er her for at dø".

Hun er to gange blevet dekoreret med det franske ridderkors og er udnævnt til æresmedlem af det universitet i Frankrig, hvor hun blev arresteret i 1943.

Der betales entré for deltagelse. Sidste frist for tilmelding er dagen før arrangementet.