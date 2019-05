Kom og se hvad vi laver: Værested i Middelfart holder åbent hus lørdag

Middelfart: I forbindelse med folketingsvalget 5. juni har mange væresteder rundt i landet i samarbejde med Landsforeningen af Væresteder (LVS) valgt at holde åbent hus for at gøre opmærksom på, hvor vigtige værestederne er for rigtig mange mennesker.

I Middelfart Kommune er der i stedet åbent i værestedet Caféen i Jernbanegade 14 lørdag 1. juni kl. 14-16.

Her får naboer, potentielle frivillige, pårørende til brugere og nye brugere mulighed for at høre om, hvad et værested er, og hvad brugerne laver på værestedet.

Der er - som altid - kaffe på kanden, og der bliver serveret en grillpølse i haven. /exp