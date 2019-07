Kom med til gudstjeneste i herregårdens private kirke

Wedellsborg: Søndag 4. august klokken 10.30 er der gudstjeneste i den lille kirke på Wedellsborg.

Godset har en helt særlig historie for området. Ikke mindst fordi man herfra vedligeholdt og udbyggede en hel del middelalderkirker op gennem tiden. For der skulle ikke være længere til en lokal kirke, end at ansatte og deres familier kunne gå dertil.

Ved denne særlige gudstjeneste i den private kirke på Wedellsborg spiller Martin Knudsen trompet, Eva Møller Knudsen trakterer orgel og elklaver og Vita Andersen leverer peædikenen.

Efter gudstjenesten er der kirkekaffe på slotspladsen.

/cak